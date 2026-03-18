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Median Technologies obtient la certification ISO 13485:2016 pour son Système de Management de la Qualité applicable aux dispositifs médicaux eyonis®
information fournie par Boursorama CP 18/03/2026 à 17:45

Sophia Antipolis, France – Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME, « Median » ou « La Société »), développeur d’eyonis®, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader mondial de la fourniture d’analyses d’images par IA et de services centraux d’imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l’industrie biopharmaceutique, annonce aujourd’hui l’obtention de la certification internationale ISO 13485:2016 pour son Système de Management de la Qualité (SMQ) applicable aux logiciels dispositifs médicaux basés sur l’IA.

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