Median Technologies nomme Didric Cederholm à son Conseil d’Administration
information fournie par Boursorama CP 03/11/2025 à 17:45

Median Technologies nomme Didric Cederholm
à son Conseil d’Administration

Sophia Antipolis, France – Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME, « Median » ou « La Société »), fabricant d’eyonis®, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader mondial de la fourniture d’analyses d’images par IA et de services centraux d’imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l’industrie biopharmaceutique, annonce aujourd’hui que Didric Cederholm a rejoint le Conseil d’Administration de la Société présidé par Oran Muduroglu. Cette nomination a été approuvée lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 30 octobre 2025.

MEDIAN TECHNOLOGIES
2,9000 EUR Euronext Paris -3,97%

