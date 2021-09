Median Technologies modifie la date de publication de ses résultats semestriels





Sophia Antipolis, France - Median Technologies (ALMDT:PA) publiera ses résultats du 1er semestre 2021 ainsi que ses indicateurs de performance business du troisième trimestre 2021 le 21 Octobre 2021 après clôture des marchés au lieu du 14 Octobre 2021 après clôture des marchés.









A propos de Median Technologies : Median Technologies fournit des solutions et des services d'imagerie innovants afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous exploitons la puissance de l'imagerie phénomique pour contribuer à l'émergence de nouvelles thérapies et stratégies de traitement pour les patients. Nos solutions pour l'analyse et la gestion des images médicales pour les essais cliniques en oncologie et notre plateforme d'imagerie phénomique iBiopsy® alliées à l'expertise de nos équipes contribuent à la découverte de nouveaux médicaments et de nouveaux outils de diagnostic, afin de surveiller les maladies et d'évaluer la réponse des patients à leur thérapie. Median Technologies aide les sociétés biopharmaceutiques ainsi que les professionnels de santé à apporter de nouveaux traitements aux patients qui en ont besoin, de façon plus précise et plus rapide. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé.