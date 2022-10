Median Technologies met en place un comité consultatif clinique pour iBiopsy® Lung Cancer Screening



• Le comité consultatif clinique nouvellement formé est composé de cliniciens et de personnalités académiques d’envergure mondiale dans le domaine

du cancer du poumon

• Le comité va apporter son expertise unique sur le dépistage du cancer afin de guider Median dans le développement de son logiciel dispositif médical iBiopsy® Lung Cancer Screening CADe/CADx





Sophia Antipolis, France – Median Technologies (ALMDT) annonce aujourd’hui la mise en place d’un comité consultatif clinique pour iBiopsy® Lung Cancer Screening. Le comité, qui inclue des cliniciens d’envergure mondiale, va apporter son expertise unique dans le domaine du cancer du poumon afin de guider la société dans le développement de son dispositif logiciel médical iBiopsy® LCS (Lung Cancer Screening) CADe/CADx, qui détecte et caractérise les nodules pulmonaires dans les populations à risque.



« Nous sommes extrêmement privilégiés d’avoir l’opportunité de constituer ce groupe de cliniciens et de personnalités académiques renommés mondialement, dont l’expertise et la vision vont être instrumentales dans les phases ultimes de développement de notre logiciel dispositif médical, alors que nous nous approchons des études pivots en vue de l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché », indique Thomas Bonnefont, Chief Operating Officer et Chief Commercial Officer, iBiopsy®.