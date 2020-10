Median Technologies intègre l'indice Enternext PEA-PME 150 d'Euronext Paris



Sophia Antipolis, France - Median Technologies (ALMDT), The Imaging Phenomics Company®, informe ses actionnaires de son entrée aujourd'hui dans l'indice Enternext® PEA-PME 150 d'Euronext Paris.



L'indice Enternext® PEA-PME 150 est un indice boursier représentatif d'actions françaises éligibles au PEA-PME. Cet indice regroupe les 150 plus grandes capitalisations, en termes de flottant, parmi les sociétés cotées sur Euronext Paris ou Euronext Growth Paris éligibles au dispositif PEA-PME et faisant partie des 80% les plus liquides. Le poids de chaque valeur est plafonné à 2,5% et une limite de 20% est imposée par secteur. L'indice est révisé une fois par an et sa pondération est revue trimestriellement.



Cet indice offre aux investisseurs un repère sur les performances boursières des PME françaises cotées les plus liquides. L'indice Enternext® PEA-PME 150 est particulièrement suivi par les investisseurs institutionnels, notamment par la vingtaine de fonds spécialisés PEA-PME.