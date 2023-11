Median Technologies fera une présentation lors de la conférence annuelle du RSNA (Radiological Society of North America), du 26 au 30 novembre à Chicago, Etats-Unis



• Présentation à AI Theater : “Transforming Cancer Diagnosis through End-to-End AI-Powered SaMD”

• Les équipes Median seront sur le stand 4465 (AI showcase, South Hall Level 3) pour présenter les derniers développements de iBiopsy® ainsi que l’offre iCRO



Sophia Antipolis, France - Median Technologies (ALMDT) annonce aujourd’hui que la société participera à la conférence annuelle de la RSNA (Radiological Society of North America), la plus grande conférence d’imagerie médicale au niveau mondial, qui se tiendra à Chicago, Etats-Unis, du 26 au 30 novembre 2023.



La société y fera une présentation “Transforming Cancer Diagnosis through End-to-End AI-Powered SaMD”

Session : AI Theater

Date : 26 novembre 2022 de 13h00 à 13h15 min CT

Lieu : South Hall Level 3, AI showcase theater



Les équipes Median iBiopsy® et iCRO seront présentes sur le stand 4465, Level 3 South Hall (AI showcase) pendant toute la durée de l’exposition technique (26-29 novembre, 10h00-17h00 CT).