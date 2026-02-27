Median Technologies fera une présentation à la 46ème conférence annuelle Health Care de TD Cowen

Sophia Antipolis, France – Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME, « Median » ou « La Société »), développeur d’eyonis®, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader mondial de la fourniture d’analyses d’images par IA et de services centraux d’imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l’industrie biopharmaceutique, annonce sa participation à la 46ème conférence annuelle Health Care de TD Cowen, du 2 au 4 mars 2026 au Boston Marriott Copley Place, Boston, MA, USA. La conférence comprend des présentations, des échanges sous forme de “fireside chats” ainsi que des tables rondes innovantes, animés par des membres de l’équipe d’analystes de TD Cowen, portant sur divers aspects de l’industrie de la santé.