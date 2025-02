Median Technologies fera une présentation à la 45ème conférence annuelle Health Care de TD Cowen



Sophia Antipolis, France – Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME, « Median » ou « La Société »), développeur d'eyonis™, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l'intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader mondial de la fourniture d'analyses d’images par IA et de services centraux d'imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l’industrie biopharmaceutique, annonce sa participation à la 45ème conférence annuelle Health Care de TD Cowen, du 3 au 5 mars 2025 au Boston Marriott Copley Place, Boston, MA, USA.



Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies, fera une présentation sur l’actualité de la Société le 4 mars à 15h10 min ET (21h10 min CET).



Les analystes, les investisseurs, les média et l’ensemble de la communauté de Median Technologies sont invités à s’inscrire et à suivre la webconférence en direct sur le lien suivant. Un enregistrement sera disponible dans la section Investisseurs du site internet de Median Technologies après la présentation.