Median Technologies fait un point opérationnel et financier pour le troisième trimestre 2024 et publie ses résultats semestriels 2024



• Tous les critères d’évaluation primaire et secondaires de l’étude pivot eyonis™ LCS REALITY ont été atteints.

• Une webconférence de présentation des résultats de REALITY avec l’intervention de leaders d’opinion aura lieu le 7 novembre 2024.

• Dépôt des dossiers pour l’obtention des autorisations de mise sur le marché d’eyonis™ LCS aux États-Unis et en Europe prévu au premier semestre 2025.

• Revenu du troisième trimestre 2024 à 6,2 m€, second plus haut historique trimestriel, en hausse de 10,7% par rapport au troisième trimestre 2023.

• Au 30 septembre 2024, chiffre d’affaires cumulé 2024 à 17,1 m€.

• Attribution de deux premiers projets pour Median en tant que fournisseur privilégié d’un second laboratoire pharmaceutique membre du Top 3 mondial en oncologie

• Trésorerie et équivalents de trésorerie à 11,5 m€ au 30 septembre 2024.