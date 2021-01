Median Technologies enregistre une progression de 51 % de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2020 (chiffres non audités)



o Chiffre d'affaires de 13,5 M€ au 31 décembre 2020, en augmentation de 51 % par rapport au chiffre d'affaires 2019 (9 M€)

o Carnet de commandes de 51,7 M€ au 31 décembre 2020, + 35 % sur un an

o Trésorerie et équivalents de trésorerie à 16,3 M€ au 31 décembre 2020





Sophia Antipolis, France - Median Technologies (ALMDT) annonce un solide niveau d'activité pour l'ensemble de l'année 2020 (chiffres non audités). En 2020, malgré la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19, la Société a poursuivi sa croissance à un rythme soutenu tout en renforçant ses effectifs de + 33 % pour accompagner ses futurs développements (141 employés au 31 décembre 2020 contre 106 un an plus tôt).