Communiqué de Presse - Pour diffusion immédiate

Le 20 octobre 2020 - 17h45 CEST



Median Technologies enregistre un huitième trimestre consécutif de croissance de son chiffre d'affaires



o Chiffre d'affaires cumulé à 9,4 M€ sur les trois premiers trimestres 2020, supérieur

au chiffre d'affaires de l'année 2019 (9 M€)

o Chiffre d'affaires du 3ème trimestre à 3,5 M€, +50% par rapport au 3ème trimestre 2019

o Carnet de commandes à 50,7 M€

o Trésorerie et équivalents de trésorerie attendus à 17,3 M€



Sophia Antipolis, France - Median Technologies (ALMDT), The Imaging Phenomics Company®, publie aujourd'hui une actualisation de ses performances pour le 3ème trimestre 2020 (chiffres non audités).



Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 s'établit à 3,5 M€ contre 2,3 M€ au troisième trimestre 2019, en augmentation de 50%. La progression du chiffre d'affaires est de 12% par rapport au second trimestre 2020. La croissance des revenus de Median se poursuit de manière ininterrompue depuis huit trimestres consécutifs. A l'issue du troisième trimestre 2020, le chiffre d'affaires cumulé sur les trois premiers trimestres 2020 est de 9,4 M€, supérieur à celui généré sur l'ensemble de l'année 2019 (9 M€). Les revenus sont générés en totalité par l'activité de services pour les essais cliniques iCRO de la société.