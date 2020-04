Median Technologies enregistre ses meilleures performances trimestrielles

et s'engage dans la lutte contre le Covid-19 auprès des sociétés biopharmaceutiques



o Chiffre d'affaires à 2,8 M€, +47% par rapport au premier trimestre 2019

o Carnet de commandes à 44,4 M€, + 6,1 M€ par rapport au 31 Décembre 2019

o Median Technologies au service des sociétés biopharmaceutiques impliquées dans les essais cliniques Covid-19





Sophia Antipolis, France - Median Technologies (ALMDT), The Imaging Phenomics Company®, publie aujourd'hui une actualisation de ses performances pour le 1er trimestre 2020 et fait un point concernant son engagement dans la lutte contre le Covid-19.