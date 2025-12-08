 Aller au contenu principal
Median Technologies dévoile un accord mondial de distribution non exclusif
information fournie par AOF 08/12/2025 à 18:09

(AOF) - Median Technologies a signé un accord mondial non exclusif de distribution commerciale avec un acteur majeur américain de la santé. L’accord porte sur la future commercialisation d’eyonis LCS, le logiciel dispositif médical basé sur l’IA et développé par la société française pour le cancer du poumon.

Le communiqué de presse précise que " la collaboration va s'appuyer sur l'infrastructure robuste du partenaire et sa large couverture du marché tant aux Etats-Unis qu'en Europe, afin d'assurer une distribution efficace d'eyonis LCS, une fois les autorisations réglementaires obtenues aux Etats-Unis, puis en Europe. Les deux entreprises collaboreront étroitement de manière structurée et coordonnée pour garantir un impact maximal après l'obtention de la certification 510(k). La phase commerciale de cette collaboration devrait débuter dès que Median Technologies aura obtenu l'autorisation 510(k) pour eyonis LCS auprès de la FDA américaine, une étape attendue au début du premier trimestre 2026 ".

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

