Median Technologies dévoile un accord mondial de distribution non exclusif

(AOF) - Median Technologies a signé un accord mondial non exclusif de distribution commerciale avec un acteur majeur américain de la santé. L’accord porte sur la future commercialisation d’eyonis LCS, le logiciel dispositif médical basé sur l’IA et développé par la société française pour le cancer du poumon.

Le communiqué de presse précise que " la collaboration va s'appuyer sur l'infrastructure robuste du partenaire et sa large couverture du marché tant aux Etats-Unis qu'en Europe, afin d'assurer une distribution efficace d'eyonis LCS, une fois les autorisations réglementaires obtenues aux Etats-Unis, puis en Europe. Les deux entreprises collaboreront étroitement de manière structurée et coordonnée pour garantir un impact maximal après l'obtention de la certification 510(k). La phase commerciale de cette collaboration devrait débuter dès que Median Technologies aura obtenu l'autorisation 510(k) pour eyonis LCS auprès de la FDA américaine, une étape attendue au début du premier trimestre 2026 ".

AOF - EN SAVOIR PLUS