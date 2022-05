Median Technologies crée Imaging Lab, fer de lance pour intégrer les technologies de l’Intelligence Artificielle iBiopsy® dans les services iCRO d’imagerie pour les essais en oncologie



• Avec Imaging Lab, Median va fournir aux sociétés biopharmaceutiques de nouveaux outils de décision pour les essais cliniques en exploitant les images grâce aux technologies de l’exploration de données et de l’Intelligence Artificielle (IA) issues de iBiopsy® et aux radiomics

• Les solutions d’Imaging Lab vont accompagner le changement de paradigme de l’industrie pharmaceutique, qui est de développer des thérapies ciblant des patients atteints de cancers en stade précoce

• L’équipe Imaging Lab sera présente à la conférence annuelle de l’ASCO, à Chicago du 3 au 7 juin 2022, sur le stand Median #2098, Hall d’exposition A, McCormick place





Sophia Antipolis, France – Median Technologies annonce aujourd’hui que la société élargit son portefeuille de services avec Imaging Lab, une nouvelle entité dont la mission est de mettre à profit les technologies de l’IA, de l’exploration des données (Data Mining) et les radiomics pour exploiter les données d’imagerie des essais cliniques en oncologie.