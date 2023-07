Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate

Le 12 juillet 2023 – 17h40 CEST



Median Technologies communique son niveau d’activité pour le premier semestre 2023 et annonce la première étape de son plan de refinancement



• Chiffre d’affaires du premier semestre 2023 à 11,4 M€ en progression par rapport au chiffre d’affaires du second semestre 2022 (11,1 M€)

• Carnet de commandes à 64,6 M€ au 30 juin 2023, +2,6 M€ par rapport au 31 mars 2023, +3,8 M€ par rapport au 31 décembre 2022

• Initiation en cours des sites académiques impliqués dans le plan de validation pivot du logiciel dispositif médical iBiopsy® LCS CADe/CADx

• Trésorerie et équivalents de trésorerie à 8,3M€ au 30 juin 2023

• Projet d’émission d’obligations convertibles pour un montant de 10 millions d’euros avec une maturité de 7 ans auprès de l’actionnaire historique Celestial Successor Fund, LP.



Sophia Antipolis, France - Median Technologies (Euronext Growth – ALMDT) communique aujourd’hui sur son niveau d’activité au cours du premier semestre 2023 pour l’activité iCRO (chiffres non audités) et pour l’activité iBiopsy®.