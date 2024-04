Median Technologies communique ses résultats annuels 2023 ainsi que son niveau d’activité pour le premier trimestre 2024.



• Chiffre d’affaires trimestriel de 5,4 millions d’euros au 31 mars 2024, croissance attendue sur le reste de l’année 2024.

• Carnet de commande de 68,2 millions d’euros au 31 mars 2024, en augmentation par rapport au carnet de commandes au 31 décembre 2023 (66,8 millions d’euros) et à son plus haut historique.

• Trésorerie au 31 mars 2024 : 20,9 millions d’euros, horizon de financement jusqu’au second trimestre 2025.





Sophia Antipolis, France – Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible au dispositif PEA-PME, « Median » ou « la Société ») dont le Conseil d’Administration s’est réuni le 24 avril 2024 pour arrêter les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023, communique aujourd’hui ses résultats financiers annuels 2023 consolidés, ainsi que son niveau d’activité pour le premier trimestre 2024 (chiffres non audités).