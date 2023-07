Communiqué de Presse – Pour diffusion immédiate

Le 13 juillet 2023 – 7h30 CEST



Median Technologies annonce le succès de son augmentation de capital par placement privé et offre au public d'un montant de 11,6 millions d'euros au prix de souscription de 4,70 euros par action



• Augmentation de capital de 11,6 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels et de particuliers (via la plateforme PrimaryBid) au prix de souscription de 4,70 euros par action

• Finalisation d'une émission d'obligations convertibles à taux fixe et avec un prix de conversion de 6,458 euros pour un montant de 10 millions d'euros à souscrire par Celestial Successor Fund, LP

• Extension de l'horizon de financement de la Société à 2025



Sophia Antipolis, France - Median Technologies (Euronext Growth - ALMDT) (la « Société ») annonce le succès de son augmentation de capital s'adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers (via la plateforme PrimaryBid) pour un montant total brut de 11,6 millions d'euros (l' « Offre Globale »).