Median Technologies annonce le lancement d'une augmentation de capital par placement privé et offre au public



• Offre globale d'un montant indicatif de 10 millions d'euros composée d'un placement privé à destination d'investisseurs institutionnels et d'une offre au public destinée à des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid

• Projet d'émission d'obligations convertibles pour un montant de 10 millions d'euros avec une maturité de 7 ans auprès de l'actionnaire historique Celestial Successor Fund, LP

• Clôture de l'offre PrimaryBid le 12 juillet 2023 à 22h CEST et du placement privé le 13 juillet 2023 avant l'ouverture des marchés, sous réserve d'une clôture anticipée



Sophia Antipolis, France - Median Technologies (Euronext Growth – ALMDT) (la « Société ») annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital pour un montant indicatif d'environ 10 millions d'euros (l'« Offre Globale ») via (i) un placement privé par la construction accélérée d'un livre d'ordres, conformément à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier (le « Placement Privé ») et (ii) une offre aux particuliers via la plateforme PrimaryBid (l'« Offre PrimaryBid »). En cas de demande excédentaire de la part des investisseurs dans le cadre du Placement Privé, la Société se réserve le droit d'augmenter le montant levé dans la limite de 20 % de son capital social.