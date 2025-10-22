Median Technologies a tiré la première tranche d'un prêt de la BEI

(AOF) - Median Technologies (-3,28%, à 3,10 euros) a reçu 19 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement, correspondant à la première tranche d’un prêt, annoncé le 11 juillet dernier, pouvant s’élever au total à 37,5 millions d’euros. Le fabricant d’eyonis, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’IA pour le diagnostic précoce des cancers a indiqué que ces fonds serviront à soutenir le lancement commercial d’eyonis aux Etats-Unis et en Europe et à étendre le portefeuille de logiciels.

En outre, Median Technologies a procédé au remboursement de 20,7 millions d'euros correspondant à la première tranche du prêt qui avait été accordé par la BEI en 2019. A l'issue de ces transactions, l'horizon de trésorerie de la société est étendu au quatrième trimestre 2026.

Des analystes optimistes

Pour TP Icap Midcap, la visibilité financière est désormais étendue jusqu'à la probable commercialisation d'un premier produit pour la division eyonis. Les analystes ont confirmé leur recommandation à l'Achat avec une cible de cours de 10 euros.

Chez Portzamparc, l'avis est également à Acheter avec une cible de 9,90 euros. La société de bourse précise que les " fonds soutiendront le lancement commercial aux USA et en Europe d'eyonis dans le dépistage du cancer du poumon, mais seront également déployés sur d'autres indications (non valorisées à ce stade dans notre modèle, tels que le cancer du foie ou la NASH selon nous) ".

De son côté, Stifel est à l'Achat et vise 6 euros. Les analystes estiment que le cours de l'action devrait être soutenu par une période de 12 mois riche en catalyseurs et à risque réduit.

AOF - EN SAVOIR PLUS