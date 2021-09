Median Technologies a été confirmé comme fournisseur privilégié d'un des laboratoires pharmaceutiques membre du Top 3 au niveau mondial

Median Technologies est a été confirmé comme fournisseur privilégié d'un des laboratoires pharmaceutiques membre du Top 3 au niveau mondial et sélectionné pour mettre en œuvre la stratégie d'imagerie de ce client dans les essais cliniques sur des indications phares en oncologie



Sophia Antipolis, France - Median Technologies (ALMDT:PA) annonce aujourd'hui avoir été confirmé comme fournisseur privilégié d'un des laboratoires pharmaceutiques membre du Top 3 au niveau mondial et sélectionné pour mettre en œuvre la stratégie d'imagerie dans les essais cliniques de ce laboratoire pharmaceutique sur des indications phares en oncologie. Selon les termes de l'accord de confidentialité, Median Technologies n'a pas été autorisé à divulguer ni le nom du client, ni les termes de l'accord.