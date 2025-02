Median: succès d'une étude pivot, le marché apprécie information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 12:04









(CercleFinance.com) - Median Technologies a annoncé lundi le succès d'une étude pivot pour son logiciel de dépistage du cancer du poumon, ce qui le rapproche d'une autorisation de mise sur le marché et fait bondir son titre en Bourse.



La société basée à Sophia Antipolis a indiqué ce matin que eyonis LCS avait atteint son critère d'évaluation primaire 'de façon statistiquement significative' dans le dernier essai clinique nécessaire aux soumissions réglementaires.



Ce dispositif médical basée sur l'IA et l'apprentissage automatique, qui avait déjà répondu à tous les critères d'évaluation primaire et secondaires dans une précédente étude pivot, a désormais terminé avec succès sa validation clinique.



Dans un communiqué, Median précise envisager des dépôts de dossiers pour son approbation par la FDA américaine et le marquage CE pour l'Europe au cours du second trimestre 2025.



L'approbation de l'agence sanitaire des Etats-Unis est attendue dès le troisième trimestre 2025, suivie d'un lancement commercial Outre-Atlantique.



'En termes de commercialisation, on a appris dernièrement que la société était entrée en discussions avec des leaders américains de l'industrie pour un accord commercial potentiel', soulignent les analystes d'Allinvest Securities.



A la Bourse de Paris, l'action Median s'envole lundi à la suite de ces annonces et affiche un gain de 11,4% vers 11h45.





