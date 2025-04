Median: résultats finaux divulgués dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - Median s'envole de 28% mardi à la Bourse de Paris après avoir divulgué les résultats finaux d'une étude portant sur son logiciel basée sur l'IA dans le dépistage du cancer du poumon



La société indique que l'efficacité et l'innocuité de son dispositif médical eyonis LCS ont été confirmées par les résultats de l'étude pivot.



Tous les critères d'évaluation secondaires requis pour soutenir l'emploi prévu et les revendications marketing souhaitées par Median ont été atteints dans l'étude.



Pour mémoire, eyonis LCS avait préalablement atteint le critère d'évaluation primaire, avec une supériorité statistiquement significative.



Suite à ces données, Median prévoir de déposer son dossier d'obtention de l'autorisation 510(k) de la FDA au mois de mai, et celui pour l'obtention du marquage CE est prévu en juin.



La société se prépare au lancement commercial d'eyonis LCS aux Etats-Unis au quatrième trimestre.





Valeurs associées MEDIAN TECHNOLOGIES 3,1200 EUR Euronext Paris +24,80%