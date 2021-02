Median renforce son équipe de management iBiopsy® avec la nomination de Thomas Bonnefont comme Chief Operating and Commercial Officer et celle de Mike Doherty comme Sr. Strategy Advisor, Product Development



o Ces deux nominations font suite à une série de premières avancées réussies concernant iBiopsy® en 2020 et début 2021.

o Median se prépare à lancer son plan de développement produit pour iBiopsy®, incluant les aspects réglementaires, à définir sa stratégie de mise sur le marché puis à déployer ses opérations au niveau mondial.





Sophia Antipolis, France - Median Technologies (ALMDT:PA) annonce aujourd'hui la nomination de Thomas Bonnefont au poste nouvellement créé de Chief Operating and Commercial Officer pour la Business Unit iBiopsy®, ainsi que la nomination de Mike Doherty au poste de Sr. Strategy Advisor, Product Development iBiopsy®. Ils rejoignent l'un et l'autre l'équipe de direction de Median. Mike Doherty est basé aux États-Unis.