MediaAlpha atteint son plus haut niveau depuis six mois après un rachat d'actions de 33 millions de dollars

5 septembre - ** Les actions de la plateforme d'acquisition de clients d'assurance MediaAlpha MAX.N ont bondi de 10,3 %, atteignant leur plus haut niveau depuis la mi-février ** MAX a annoncé jeudi à la fin de la journée qu'elle avait racheté pour 32,9 millions de dollars d'actions dans le cadre d'une transaction privée avec la société de capital-investissement Insignia Capital ** Le courtier KBW dit qu'il s'attendait à ce que MAX envisage d'utiliser sa forte génération de flux de trésorerie pour racheter des actions de manière opportuniste après le règlement de la FTC récemment annoncé

** La maison de courtage augmente le PT à 18 $ de 17 $ sur le nombre réduit d'actions, ce qui représente une hausse de 50 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** 7 des 8 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 1 à "conserver"; PT médian de 16,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action MAX a progressé de 6,1 % depuis le début de l'année