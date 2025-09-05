 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
MediaAlpha atteint son plus haut niveau depuis six mois après un rachat d'actions de 33 millions de dollars
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 17:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Les actions de la plateforme d'acquisition de clients d'assurance MediaAlpha MAX.N ont bondi de 10,3 %, atteignant leur plus haut niveau depuis la mi-février ** MAX a annoncé jeudi à la fin de la journée qu'elle avait racheté pour 32,9 millions de dollars d'actions dans le cadre d'une transaction privée avec la société de capital-investissement Insignia Capital ** Le courtier KBW dit qu'il s'attendait à ce que MAX envisage d'utiliser sa forte génération de flux de trésorerie pour racheter des actions de manière opportuniste après le règlement de la FTC récemment annoncé

** La maison de courtage augmente le PT à 18 $ de 17 $ sur le nombre réduit d'actions, ce qui représente une hausse de 50 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** 7 des 8 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 1 à "conserver"; PT médian de 16,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action MAX a progressé de 6,1 % depuis le début de l'année

