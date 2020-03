Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MEDIA-Google remporte une bataille juridique sur le droit à l'oubli- Reuters • 27/03/2020 à 22:20









PARIS, 27 mars (Reuters) - Google GOOL.O a remporté une bataille juridique devant le Conseil d'Etat qui a décidé d'annuler une amende de 100.00 euros infligée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour ne pas avoir respecté le principe du droit à l'oubli, rapporte vendredi l'agence Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-27/google-s-right-to-be-forgotten-fine-toppled-by-french-court. NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. (Bureau de Paris, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ -4.53%