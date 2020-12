Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MEDIA-France-L'Intérieur prépare une offensive contre les mosquées à "risque"-Le Figaro Reuters • 02/12/2020 à 21:46









PARIS, 2 décembre (Reuters) - Le ministère de l'Intérieur s'apprête à lancer une "action massive et forte" en lançant une vaste offensive contre les mosquées et salles de prières "à risque", rapporte mercredi Le Figaro sur son site internet https://www.lefigaro.fr/actualite-france/islamisme-76-mosquees-dans-le-collimateur-de-l-etat-20201202. Selon le quotidien, 76 lieux de culte, dont 16 sont situés en région parisienne, vont être "particulièrement surveillés et contrôlés. Près d'une vingtaine seront même visés par des actions immédiatesé à la demande du ministère de l'Intérieur, écrit encore Le Figaro. NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. (Rédaction de Paris)

