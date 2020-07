Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MEDIA-Engie-Quatre candidats au poste de DG auditionnés début septembre Reuters • 23/07/2020 à 10:23









PARIS, 23 juillet (Reuters) - Quatre candidats au poste de directeur général d'Engie ENGIE.PA seront auditionnés début septembre par le comité des nominations du groupe, rapporte jeudi La Lettre A https://www.lalettrea.fr/entreprises_energie-et-environnement/2020/07/23/direction-d-engie--le-casting-des-quatre-candidats-selectionnes,109596609-evl. Selon la publication numérique, un seul profil interne a été retenu, celui de Gwenaëlle Avice-Huet, directrice générale de la division Amérique du Nord également chargée des divisions Renouvelables et Hydrogène en France. Toujours selon La Lettre A, les trois candidats externes sont l'actuel directeur général adjoint de Saint-Gobain SGOB.PA Laurent Guillot, l'ex-directrice générale adjointe de Suez SEVI.PA Marie-Ange Debon et la PDG de la RATP Catherine Guillouard. Le président du conseil d'administration d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, a indiqué mi-juillet que le fournisseur de gaz et d'électricité, également très actif dans les services, choisirait en septembre un nouveau directeur général pour succéder à Isabelle Kocher, remplacée provisoirement par une direction collégiale début février après le non-renouvellement de son mandat. NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. (Benjamin Mallet, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.18% SUEZ Euronext Paris 0.00% SAINT-GOBAIN Euronext Paris +0.85%