MEDIA-De Meo sera nommé mardi DG de Renault - Figaro

PARIS, 27 janvier (Reuters) - L'Italien Luca de Meo, ancien patron de Seat, sera nommé directeur général de Renault RENA.PA mardi lors d'un conseil d'administration au siège du groupe à Boulogne-Billancourt, rapporte lundi Le Figaro. Selon le quotidien, Luca de Meo devra, après sa nomination, rester en retrait pendant près de cinq mois, le temps de purger la clause de non-concurrence imposée par Volskwagen, maison mère de Seat. Cette clause prévoit que le dirigeant effectue son préavis chez lui et ne puisse éventer d'information stratégique pendant cette période. "Luca de Meo ne pourra même pas apparaître au siège du Losange une fois sa nomination officialisée. Sa prise de fonction pourrait n'intervenir qu'après la prochaine assemblée générale de Renault, prévue en avril", ajoute Le Figaro. Depuis la mise à l'écart de Thierry Bolloré en octobre, Renault est dirigé par Clotilde Delbos, directrice générale par intérim. (Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -0.79% RENAULT Euronext Paris -3.23%