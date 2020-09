Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MEDIA-Crédit agricole cède le solde de ses parts dans Saudi Fransi Reuters • 27/09/2020 à 21:24









27 septembre (Reuters) - Crédit agricole CAGR.PA a vendu le solde de sa participation dans Saudi Fransi, mettant fin à un investissement de plusieurs décennies dans l'une des plus grandes banques d'entreprises d'Arabie saoudite, rapporte dimanche Bloomberg. Selon l'agence de presse, qui cite une source au fait du dossier et s'appuie sur des informations publiées par la bourse saoudienne, la transaction a été conclue dimanche pour un montant d'environ 1,4 milliard de riyals (386 millions de dollars). NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. (Benjamin Mallet)

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -3.48%