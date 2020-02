Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MEDIA-Axa en discussions pour vendre sa filiale d'Europe de l'Est-Bloomberg Reuters • 05/02/2020 à 19:40









PARIS, 5 février (Reuters) - Axa AXAF.PA est en discussions avancées pour céder sa filiale d'Europe de l'Est à l'autrichien Uniqa, rapporte mercredi l'agence Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-05/axa-said-in-advanced-talks-to-sell-eastern-europe-unit-to-uniqa qui cite des sources proches du dossier. Selon l'une de ces sources, cette vente pourrait lui rapporter autour d'un milliard d'euros. Cette filiale regroupe notamment des activités situées en Pologne, République tchèque et en Slovaquie, dit Bloomberg.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +1.27%