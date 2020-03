Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MEDIA-Airbus songe à réduire sa production d'A330neo-Bloomberg Reuters • 04/03/2020 à 22:34









PARIS, 4 mars (Reuters) - Airbus AIR.PA songe à rédure sa production d'A330neo pour s'adapter au coup de frein subi par le secteur aérien à cause de l'épidémie de coronavirus, rapporte mercredi l'agence Bloomberg https://bloom.bg/2wqpv7J qui s'appuie sur des sources proches du dossier. NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. (Bureau de Paris)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.03%