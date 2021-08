MEDIA 6 : Nomination de Frédéric LORFANFANT, nouveau Directeur Général Délégué du Groupe MEDIA 6

Media 6, spécialiste du Marketing sur le Point de Vente (FR0000064404), annonce la nomination de Monsieur Frédéric LORFANFANT en qualité de Directeur Général Délégué du Groupe. A compter du 1er octobre 2021, il succèdera à Monsieur Laurent FRAYSSINET qui aura occupé le poste pendant plus de 12 ans.

Frédéric LORFANFANT, 55 ans, est diplômé de SKEMA Business School Lille. Il débute sa carrière en 1987 chez PROCTER & GAMBLE France pour accéder rapidement à des responsabilités de direction des ventes pour les clients nationaux GMS ou de direction marketing jusqu'en 1995. Il devient ensuite Directeur Général au niveau Europe d'un leader américain dans les produits d'hygiène.

En 1999, il devient directeur général pour MEDIAPERFORMANCES, leader de l'in-store marketing. En 2007, il préside PISCINES AMBIANCE qu'il reprend en LBO.

De 2011 à 2020, Frédéric LORFANFANT élargit son expérience de direction générale dans des sociétés familiales, en secteur retail ou e-commerce, telles ANDROS, GUESS ou SHOWROOMPRIVE. Ensuite, il fonde sa société de conseil en stratégie de business development, fort d'une expérience multifacette du B to B to C.

Bernard Vasseur, PDG de MEDIA6, déclare : « Frédéric LORFANFANT va nous apporter son expertise complète et je suis persuadé qu'avec lui, la direction générale connaitra une nouvelle impulsion. Je remercie Laurent FRAYSSINET pour sa longue collaboration qui aura marqué la période du développement international de l'entreprise et lui souhaite le meilleur ».

A propos de MEDIA 6

« Parce que 50% des achats se décident sur le point de vente »

Spécialiste du Marketing sur le point de vente, le groupe MEDIA 6 agence des espaces de ventes, crée, produit, et installe dans les points de ventes des supports de communication et de présentation, en étant le seul acteur du secteur proposant une solution globale intégrée multi-matériaux :

PLV, temporaire et permanente

Mobilier commercial et agencement d'espaces de vente

avec des moyens de production à l'international sur les zones Europe, Amérique du Nord, et Asie-Pacifique.

Ce positionnement lui a permis de convaincre et fidéliser une clientèle prestigieuse qui compte notamment les plus grandes références du monde du luxe ou de la grande distribution.

Créé en 1977, MEDIA 6 est doté d'un effectif moyen de 500 personnes et de 7 sites de production spécialisés.

Le groupe MEDIA 6 est coté sur Euronext Paris - Compartiment C - Code ISIN : FR0000064404 - Code Reuters : EDI.PA, Code Bloomberg EDI - www.media6.com

Prochaine communication financière : Chiffre d'affaires annuel 2020-2021, le 4 novembre 2021

Retrouvez l'ensemble de la communication financière de MEDIA 6 sur media6.com

