MEDIA 6 : MEDIA 6 signe un accord pour l'acquisition de Interior Manufacturing Group,  acteur canadien spécialiste de l'agencement de luxe, et se renforce sur le marché nord-américain

Paris, le 16 décembre 2019, 08h00

MEDIA 6 annonce avoir conclu l'acquisition, à travers la signature d'un SPA (Share Purchase Agreement - contrat de vente), de la société canadienne Interior Manufacturing Group (IMG), spécialisée dans la réalisation d'agencements de points de ventes de luxe sur le marché nord-américain.

IMG, un des seuls acteurs intégrés dans l'agencement sur le marché nord-américain

Fondé en 2001, IMG est une société canadienne de référence dans l'agencement de points de vente de luxe aux Etats-Unis et au Canada. La société IMG est l'un des seuls acteurs totalement intégrés sur le marché nord-américain (design, conception, fabrication, assemblage, logistique et installation) ce qui lui permet d'avoir une parfaite maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur. Cette société travaille sur un panel très complet de matériaux (bois, métal, plastique, lighting) et dispose de six usines de fabrication et de logistique au Canada (sur une surface de 20 000 m²).

La société IMG, reconnue pour la qualité de ses réalisations, compte plus de 200 salariés. En 2019, la société affiche une année de croissance rentable avec un chiffre d'affaires estimé qui atteindrait 29 M€ (environ 42 M$ CAD). Le Groupe est en croissance annuelle moyenne de ses revenus de +11% sur ses sept derniers exercices (2012-2019).

Un positionnement renforcé sur le secteur du Luxe et une ouverture forte sur le marché nord-américain

Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie de MEDIA 6, qui vise à conforter le positionnement haut de gamme de ses offres sur des zones géographiques clés. Grâce à cette opération, le Groupe renforce son positionnement dans le secteur du Luxe. IMG adresse en effet une clientèle prestigieuse et fidèle (certains clients d'IMG le sont depuis plus de 15 ans) dans l'univers du Luxe et de la cosmétique.

Avec cette acquisition MEDIA 6 accède également à de nouveaux clients et va pouvoir proposer dans le domaine de l'agencement une offre globale pour servir ses clients internationaux. Le Groupe renforce enfin son maillage commercial en s'ouvrant au marché nord-américain, un marché sur lequel il était jusqu'ici peu présent et va pouvoir ainsi proposer un accompagnement géographique à ses clients. MEDIA 6 pourra s'appuyer sur la connaissance et l'expérience d'IMG sur ce marché, son réseau et sa présence commerciale historique. Enfin, certains clients prestigieux communs pourraient également bénéficier de nouvelles opportunités commerciales.

Cette acquisition sera financée par un emprunt dédié et par fonds propres. La société sera intégrée au cours du premier trimestre 2020.

A propos de MEDIA 6

« Parce que 50% des achats se décident sur le point de vente »

MEDIA 6 développe et réalise les outils du Marketing sur le Point de Vente, le groupe MEDIA 6 conçoit et agence des espaces de ventes, crée, produit, et installe dans les points de ventes des supports de communication et de présentation qui permettent :

d'augmenter la fréquentation du lieu de vente,

d'optimiser et d'orienter les ventes au moment déterminant de l'acte d'achat.

Sur ces marchés, MEDIA 6 occupe une position particulière en étant le seul acteur du secteur proposant une solution globale intégrée multi matériaux :

Marketing expérientiel ;

PLV, temporaire et permanente, pour une clientèle de fabricants ;

Mobilier Commercial et de l'Agencement d'espace de vente, pour une clientèle de distributeurs.

Ce positionnement lui a permis de convaincre et fidéliser une clientèle prestigieuse qui compte notamment les plus grandes références du monde du luxe.

Créé en 1977, MEDIA 6 est doté d'un effectif moyen de 570 personnes et de 6 sites de production spécialisés.

Le groupe MEDIA 6 est coté sur Euronext Paris - Compartiment C - Code ISIN : FR0000064404 - Code Reuters : EDI.PA, Code Bloomberg EDI - www.media6.com

