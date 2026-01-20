MedExpress a choisi Quadient Impress
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 09:10
Elle permet d'automatiser l'ensemble des communications sortantes, de la création du document jusqu'à sa diffusion numérique ou postale. La plateforme permet aux entreprises de numériser les tâches manuelles, de bénéficier d'une visibilité complète et de garantir la conformité réglementaire. En outre, elle permet de réduire le recours au papier, contribuant à diminuer les coûts, réduire les émissions de carbone et réallouer les ressources vers des activités à plus forte valeur ajoutée.
Chaque mois, jusqu'à un million de courriers sont automatiquement générés et envoyés via la plateforme.
Valeurs associées
|15,740 EUR
|Euronext Paris
|-2,96%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 20 janvier - ** HSBC relève le fabricant de puces Intel INTC.O de "réduire" à "maintenir"; ... Lire la suite
-
A l'occasion du salon de Singapour, l'avionneur a confirmé ses ambitions régionales, une expansion qui sera portée par une demande croissante en appareils commerciaux et une accélération des technologies de vol autonome. Boeing a indiqué qu'il anticipait une progression ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
La société d'investissement Wendel a annoncé mardi être en discussions "non exclusives" avec le fabricant allemand de produits d'entretien Henkel (Schwarzkopf, Mir, Le Chat, ...), pour lui vendre Stahl, spécialisée dans le traitement chimique du cuir. "Wendel confirme ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer