Medesis: résultats encourageants dans la maladie d'Alzheimer

(CercleFinance.com) - Medesis Pharma grimpe de 11% vendredi à la Bourse de Paris après avoir fait état de résultats encourageants dans le cadre de la première phase de son essai clinique de phase 2a consacré au traitement de la maladie d'Alzheimer.



La société de biotechnologie pharmaceutique précise que premier essai exploratoire de petite taille, conduit sur 68 patients, a permis de démontrer une bonne tolérance, sans aucun effet secondaire notable.



De plus, l'amélioration des patients traités avec son candidat médicament, baptisé NanoLithium NP03, s'est avéré bien supérieure à celle des patients ayant reçu le placebo après trois mois de traitement.



La différence moyenne observée en fin d'essai entre les deux groupes est de l'ordre de deux points en faveur du NanoLithium, ce qui correspond à un effet clinique jugé 'intéressant' par l'entreprise, mais 'non-significatif' d'un point de vue statistique.



L'étude doit maintenant se poursuivre sur une durée de 48 semaines.



A ce stade, Medesis estime que rien ne s'oppose à engager des discussions avec d'éventuels partenaires industriels, notamment dans le but de lancer des études cliniques réglementaires permettant la mise sur le marché du NanoLithium.





