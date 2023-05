MEDESIS PHARMA : RAPPORT FAVORABLE DES EXPERTS DE l'IDSMB SUR L’ÉTUDE CLINIQUE DE PHASE 2 EN COURS SUR LE NANOLITHIUM DANS LE TRAITEMENT DE LA MALADIE D’ALZHEIMER

Montpellier, le 23 mai 2023 à 8h00 – MEDESIS PHARMA, société de biotechnologie pharmaceutique développant des candidats médicaments à partir de sa technologie propriétaire d’administration de principes actifs en nanomicelles par voie buccale, Aonys®, annonce la réception ce 22 mai 2023 du compte rendu des experts de l'IDSMB (Comité indépendant de surveillance de la sécurité des données cliniques, « Independant Data and Safety Monitoring Board », composé de médecins experts dans la maladie d'Alzheimer et d’un biostatisticien). Cette revue des données de sécurité recommande de poursuivre l’étude, en ligne avec les attentes de Medesis Pharma.



Il s’agit de la première revue intermédiaire des données de sécurité (35 patients ont été traités pendant au moins un mois à la date d’établissement de la base de données). À l'issue de la revue des données, les experts de l'IDSMB ont conclu qu'aucun SAE (« effets secondaires sérieux») n'a été observé, qu'il n'y avait pas de signal de sécurité et ils recommandent de poursuivre l'essai comme prévu. L’étude clinique de Phase 2 est en cours sur 68 malades Alzheimer dans 8 Centres Hospitaliers en France (Toulouse, Montpellier, Marseille, Paris, Strasbourg, Lille, Limoges et Lyon).