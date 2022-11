MEDESIS PHARMA PRÉSENTE UN POSTER SCIENTIFIQUE À LA CONFÉRENCE CLINICAL TRIALS ON ALZHEIMER'S DISEASE DE SAN FRANCISCO

Montpellier, le 28 novembre 2022 à 18h00 – MEDESIS PHARMA, société de biotechnologie pharmaceutique développant des candidats médicaments à partir de sa technologie propriétaire d’administration de principes actifs en nano micelles par voie buccale, Aonys®, participe à la 15ème conférence annuelle Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) consacrée aux essais thérapeutiques sur la maladie d'Alzheimer qui se déroule à San Francisco du 29 novembre au 2 décembre 2022 et présente un poster sur son candidat médicament en cours d’étude clinique de Phase II) NanoLithium® AD.







La conférence Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) est un Congrès International entièrement consacrée aux essais thérapeutiques sur la maladie d'Alzheimer. Les principaux leaders de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, issus de l'industrie et du monde universitaire, se réunissent et forment des partenariats dans le but d'accélérer le développement de traitements efficaces pour lutter contre la maladie.