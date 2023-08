MEDESIS PHARMA NOMINÉE POUR LE PRIX GALIEN USA 2023 DE LA MEILLEURE STARTUP

Montpellier, le 3 août 2023 à 18h00 - MEDESIS PHARMA, société de biotechnologie pharmaceutique développant des candidats médicaments basés sur sa technologie propriétaire d'administration de principes actifs pharmaceutiques dans des nanomicelles par voie buccale, Aonys®, annonce aujourd'hui que la Fondation Galien, la principale institution mondiale dédiée à honorer les acteurs de l'innovation dans les sciences de la vie, en partenariat avec Business France, a nominé Medesis Pharma pour le Prix Galien USA Award 2023 dans la catégorie " Meilleure Startup. "

En tant qu'entreprise de biotechnologie pharmaceutique développant une technologie innovante (Aonys®) pour l'administration de molécules thérapeutiques destinées à traiter des maladies pour lesquelles il n'existe actuellement aucun traitement efficace, MEDESIS PHARMA a été sélectionnée dans la catégorie "Meilleure Startup", qui récompense et soutient l'innovation dans le monde entier.

Le Prix Galien a été créé en France en 1970 pour récompenser les traitements et technologies innovants qui améliorent la santé humaine. Le comité du Prix Galien USA 2023 « Medical Technology », « Digital Health », « Incubators », « Accelerators and Equity », et « Startup Awards » est composé de neuf personnalités renommées de l'industrie biomédicale et du monde universitaire, chargées d'évaluer les candidatures.