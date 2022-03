MEDESIS PHARMA : ENREGISTREMENT AUX ÉTATS-UNIS DU BREVET DE PROTECTION DU FUTUR MEDICAMENT POUR LA DÉCORPORATION DU CÉSIUM

Montpellier, le 23 mars 2022 à 17h45 - Medesis Pharma (ISIN : FR0010844464, MNEMO : ALMDP), société de biotechnologie pharmaceutique développant des candidats médicaments avec Aonys®, sa technologie propriétaire d’administration et de délivrance de principes actifs en nano micelles par voie buccale, annonce aujourd'hui la notification de l’enregistrement aux États-Unis du brevet déposé en copropriété avec le CNRS et l’Université de Montpellier protégeant le futur médicament développé avec la technologie Aonys pour la décorporation du Césium après un accident nucléaire civil ou militaire.



Ce brevet déposé en juillet 2016 est déjà enregistré au Japon, et est en cours d’enregistrement en Europe, en Chine, au Canada, en Eurasie et en Israël. Il est désormais enregistré auprès de l’USPTO (United States Patent Trademark Office) sous le numéro 11278568.



La décorporation du Césium suit un cycle entéro-intestinal, avec une sécrétion dans la lumière intestinale de la partie haute du tube digestif et une réabsorption dans sa partie basse. Le seul traitement est le Bleu de Prusse ou ses dérivés, qui empêchent la réabsorption du Césium et augmente son élimination par voie fécale. Il est administré sous forme de gélules (18 gélules par jour chez l’adulte) et déclenche très fréquemment des constipations opiniâtres entrainant des irradiations du petit bassin. Il est pratiquement impossible à administrer aux enfants.