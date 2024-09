Medesis Pharma bondit après des résultats positifs contre Alzheimer

(AOF) - Medesis Pharma (+13,26% à 0,63 euro) bondit après l’annonce des premiers résultats encourageants de son étude NanoLi AD, évaluant la sécurité et l'efficacité clinique de NanoLithium NP03 sur 68 patients atteints de la maladie d'Alzheimer légère à sévère après 3 mois de traitement. Cette biotech développe des candidats médicaments à partir de sa technologie propriétaire d’administration de principes actifs en nano micelles par voie muqueuse endo-buccale.

" Ce premier essai exploratoire de petite taille, destiné à mettre en évidence l'intérêt de notre candidat médicament, démontre une bonne tolérance, sans aucun effet secondaire notable ", précise le docteur Jean-Claude Maurel, CEO, président du directoire et fondateur de Medesis Pharma. ". Sur cette base, rien ne s'oppose à ce que nous engagions des discussions avec d'éventuels partenaires industriels, notamment dans le but de lancer des études cliniques réglementaires permettant dans un second temps la mise sur le marché du NanoLithium AD . Alors que la Journée Mondiale Alzheimer se déroule ce 21 septembre 2024, nous sommes fiers que Medesis Pharma ouvre la voie à une nouvelle forme de traitement pour les millions de malades d'Alzheimer. "

