MEDESIS PHARMA : ACTIVITÉS & RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2023

Montpellier, le 27 octobre 2023 à 18h00 – MEDESIS PHARMA, société de biotechnologie pharmaceutique développant des candidats médicaments à partir de sa technologie propriétaire d’administration de principes actifs en nano micelles par voie buccale, Aonys®, annonce ses résultats semestriels clos au 30 juin 2023, et fait le point sur l’évolution de ses activités.



Les comptes sociaux du 1er semestre 2023, non audités, établis conformément aux normes comptables françaises, ont été arrêtés par le Directoire lors de sa réunion du 25 octobre et soumis au Conseil de Surveillance du même jour.