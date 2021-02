MECELEC COMPOSITES renforce sa direction opérationnelle

MECELEC COMPOSITES poursuit l'accélération de sa structuration en annonçant la nomination de deux talentueux directeurs.

Ces deux postes stratégiques soulignent l'intention du Groupe d'amplifier ses dynamiques de développement dans les univers de la stratégie industrielle, le déploiement de solutions et process performants, l'accompagnement de nouveaux projets, et le management de l'innovation.

Cédric Blanc-Brude, Directeur Développement et Innovation

Ingénieur plasturgiste, Cédric Blanc-Brude commence sa carrière en 2000 comme Chargé d'affaires, puis Responsable de site au sein du Groupe SORA COMPOSITES, équipementier automobile. C'est en 2012 que Cédric rejoint MECELEC COMPOSITES, et occupe les postes qui le mèneront fin 2020 à la Direction du Développement et de l'Innovation au sein du Groupe, fer de lance de la French Fab.

Richard Exbrayat, Directeur des Opérations

Diplômé d'un Master en Management et Gestion des Entreprises (EM Lyon), Richard Exbrayat jouit de 25 ans d'expérience dans l'industrie des composites au sein de grands groupes industriels, parmi lesquels INOPLAST et PLASTICOMNIUM. Pendant plus de 14 ans, Richard a développé de nombreux projets en tant que Program Manager pour des clients comme RENAULT, PSA et RENAULT TRUCKS.