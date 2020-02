MECELEC COMPOSITES distingué par Gaïa Rating 2019 et l'Index de l'égalité femmes-hommes

MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites, figure pour la

troisième année consécutive, dans le classement présentant les meilleures PME et ETI françaises en

termes de performances sociales, environnementales et gouvernementales. En obtenant la note de

68/100 dans la catégorie des sociétés dont le chiffre d'affaires est compris entre 5 et 50 M€, le Groupe

progresse une nouvelle fois, et s'illustre par la mise en oeuvre de son plan stratégique où la RSE occupe

une place prédominante, en faisant un employeur responsable et un partenaire de confiance.

L'agence de notation ESG Gaïa Rating est utilisée par des sociétés de gestion de premier plan dans

leur processus de gestion et décisions d'investissement.



MECELEC COMPOSITES fait également de la démarche du gouvernement visant à promouvoir

l'égalité femmes-hommes au sein de l'entreprise, une réalité au sein de ses murs. En octobre 2019,

Bénédicte Durand, Directrice Générale Déléguée du Groupe, par son dynamisme, son sérieux et ses

bonnes pratiques, a été nommée par Madame la Ministre Muriel Pénicaud, ambassadrice de l'égalité

professionnelle des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La politique très volontaire en la

matière, permet au Groupe d'obtenir le score de 94/100 à l'Index de l'égalité femmes-hommes.