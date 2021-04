MECELEC COMPOSITES - Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 : + 15 %

Au cours du premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires de MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites, s'est établi à 7,64 M€, en hausse de 15,4 % par rapport à 2020 (peu impacté par la crise sanitaire). Cette bonne évolution est en outre accompagnée d'un carnet de commandes solide de 8,5 M€.

Dans un contexte économique encore incertain de début d'année et malgré la tension sur la disponibilité et le coût des matières premières, le Groupe a enregistré des signaux de reprise très significatifs dans ses secteurs historiques de Distribution (l'électricité, le gaz, l'eau et les télécoms) et dans la Mobilité.

MECELEC COMPOSITES, un an après le premier arrêt majeur de l'économie, a su gérer avec sérénité et rigueur ce nouveau confinement. La sécurité des équipes reste la priorité, et la productivité des usines est désormais parfaitement pilotée, au plus haut niveau d'activité pour répondre aux besoins des clients.

Le Groupe fort d'une structure financière solide, poursuit ses investissements pour accompagner son plan de croissance. Il a notamment annoncé le 18 mars 2021, la création d'ALTHEORA, une entité qui lorsqu'elle sera approuvée par l'Assemblée Générale du 6 mai 2021 lui permettra de changer de dimension et d'entrer pleinement dans la 4ème révolution industrielle avec les acteurs innovants de la région Auvergne-Rhône-Alpes.