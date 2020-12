MECELEC COMPOSITES certifié MSI 20000

MECELEC COMPOSITES a obtenu la certification MSI 20000. Nouveau standard mondial, MSI 20000 est une norme internationale qui mesure la solidité et la performance financières d'une entreprise, la valorisant ainsi pour accroître la notoriété mais aussi garantir la qualité et la conformité de la structure.



La certification MSI 20000 renseigne sur la qualité de la gestion financière d'une structure, et traduit un engagement fort quant à l'intégration d'un ensemble d'exigences sectorielles.



Reconnue universellement comme un outil fiable, basé sur un diagnostic de conformité, le référentiel se présente comme un repère, mis à la disposition des acteurs économiques et financiers, afin de mesurer la qualité de l'activité financière à travers un scoring global.



MSI 20000 garantit un diagnostic de la gestion financière, un outil d'aide à la prise de décision en matière de stratégies financières, un levier de progression des bonnes pratiques financières, un avantage concurrentiel indéniable, une référence reconnue par les acteurs économiques et financiers, un gage de qualité financière, un engagement vers une amélioration continue de l'attractivité financière, et une prise de position internationale.