ALTHEORA SHIFT, l'accélérateur d'innovation du groupe ALTHEORA, lance la première édition des « BOOSTERS », un appel à projets industriels autour des matériaux composites. Son objectif : révéler et accompagner les projets les plus innovants et durables ainsi que les principaux talents de demain.

Les « BOOSTERS » se divisent en deux catégories : BOOSTERS'IN, visant les projets industriels en phase d'études, et BOOSTERS'UP, pour les start-up en phase de pré-industrialisation.

Couvrant tous les secteurs concernés par l'innovation industrielle (aéronautique, mobilité construction, énergie, infrastructures, équipements, loisirs, médical et paramédical, protection et sécurité), les « BOOSTERS » ont pour but de révéler, valoriser et porter des innovations destinées à bâtir une industrie performante et plus vertueuse.



Un Groupe en route vers la 4ème révolution industrielle !