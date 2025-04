Meanings Capital Partners renforce ses équipes

(AOF) - Société de gestion multi-activités et acteur de l'investissement responsable dans le non coté, Meanings Capital Partners annonce la nomination de Margot Leprévots comme chargée d'affaires sustainability et celle d'Emma Chabrol en tant qu'analyste. Margot Leprévots compte 5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'Investissement socialement responsable (ISR). Elle reportera directement à Sarah Mathieu-Comtois, directrice sustainability.

Margot Leprévots était précédemment responsable ESG (Environnement, Social, Gouvernance) du fonds d'investissement Pearl Infrastructure Capital. Elle a auparavant exercé en tant que consultante en finance responsable auprès du cabinet Deloitte après une première expérience en tant qu'analyste en investissement responsable à La Financière de l'Echiquier.

Emma Chabrol rejoint l'équipe Mid Cap animée par Hervé Fonta, président, André Renaison et François Tranié, associés. Cette dernière investit au capital des entreprises françaises performantes et non cotées, avec un chiffre d'affaires compris entre 30 et 150 millions d'euros pour soutenir leur transformation stratégique, et financer leur projet de croissance en France et à l'International.

Elle exerçait précédemment depuis 3 ans au sein du cabinet de conseil Accuracy. Emma a démarré sa carrière professionnelle dans le conseil en innovation chez Impulse Partners.