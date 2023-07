Meanings Capital Partners nomme Aafaf Ettouti chargée de conformité et de contrôle interne

(AOF) - Pour renforcer son équipe en charge des risques et de l’organisation interne, Meanings Capital Partners annonce l’arrivée d’Aafaf Ettouti en tant que Chargée de Conformité et de Contrôle Interne. La société poursuit son développement tout en se donnant les moyens d’une croissance solide et pérenne. Dans ses nouvelles fonctions, Aafaf Ettouti interviendra en accompagnement des équipes opérationnelles pour assurer la conformité de l'ensemble des activités exercées au sein de la société de gestion, aux côtés de Johan Le Goff, Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne.

Elle réalisera notamment l'ensemble des contrôles permanents dits " de second niveau ", c'est-à-dire indépendants des équipes opérationnelles, couvrant l'ensemble des activités de Meanings Capital Partners.

Le recrutement d'Aafaf Ettouti intervient après celui de Virginie Baudin comme Director of Operational Risk Management, reflétant la volonté de la société de donner à la fonction Conformité et Contrôle Interne les moyens d'accompagner sa politique de croissance durable.