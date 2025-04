(AOF) - Société de gestion multi-activités en private equity (lower-mid et small cap), real estate et infrastructure, Meanings Capital Partners annonce 7 promotions. François Galand, nouveau directeur de participation, était précédemment directeur d'investissement de l'équipe mid cap qu'il a rejointe il y a maintenant plus de 7 ans. Il présente plus de 15 ans d'expérience en finance. Il est diplômé de Grenoble Ecole de Management, (MSc de Corporate Finance) et titulaire d'un MBA de l'Université de Turin (Italie).

Jean-Christophe Mazalèrat, nouveau directeur de participation, était anciennement directeur d'investissement de l'équipe mid cap. Il a rejoint Meanings Capital Partners il y a plus de 7 ans, et compte plus de 10 ans d'expérience dans la finance. Il est diplômé de l'ESSEC Business School (Finance).

Camille Bellenger, nouvelle directrice d'investissement, était précédemment chargée d'affaires senior de l'équipe small cap qu'elle a rejointe en janvier 2023. Elle présente plus de 8 ans d'expérience dans l'investissement en Private Equity. Elle est diplômée du Magistère Banque Finance Assurance (BFA) de l'Université Paris Dauphine – PSL.

Wassila Falih, nouvelle directrice administrative et financière real estate, a rejoint l'équipe en avril 2024 en tant que responsable administrative et financière real estate. Elle compte à son actif plus de 15 ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la finance, de l'immobilier et de la gestion de projets. Elle est titulaire d'un Master de Contrôle de Gestion et d'Audit Organisationnel de l'Université Paris Nanterre.

Apolline Garin, nouvelle chargée d'affaires, était précédemment analyste de l'équipe mid cap qu'elle a rejointe en septembre 2022. Elle est diplômée de l'EDHEC Business School (MSc Strategy, Organization & Consulting).

Chloé Lucas, nouvelle chargée d'affaires, était anciennement analyste de l'équipe small cap depuis janvier 2023, après avoir travaillé en transaction services. Elle est diplômée d'Audencia (Corporate finance, Finance, général).

Cédric Livet, nouveau chargé d'affaires, était précédemment analyste de l'équipe infrastructure qu'il a rejointe en avril 2024. Il présente plus de 4 ans d'expérience en investissement dans le secteur des infrastructures. Il est diplômé de l'ESSEC Business School (Master in Management, Finance) et de l'ESTP Paris et titulaire d'un International MBA de l'Instituto de Empresa Business School (Espagne).