McPhy: un repreneur désigné, liquidation judiciaire information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - McPhy Energy annonce que le Tribunal de commerce de Belfort a, par jugement en date du 8 juillet, arrêté un plan de cession d'une partie de ses actifs et activités au profit de la société John Cockerill Hydrogen.



Cette dernière reprend une partie significative de McPhy (notamment la Gigafactory de Belfort, ainsi que ses technologies et propriété intellectuelle) ainsi que plus de 70% de ses salariés français, soit 51 personnes sur un effectif de 71.



Par ce même jugement, le Tribunal a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de McPhy et a désigné Maître Flavien Marchal en qualité de liquidateur judiciaire.



Dans ce contexte, la société a demandé la suspension de la cotation de ses actions à compter du 8 juillet (post bourse) et sollicitera Euronext en vue de la radiation prochaine de ses actions d'Euronext Growth Paris.





